بالصور .. "الخليج 365" داخل أول مستشفى لعلاج الحيوانات الأليفة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

في سابقة هي الأولى من نوعها، شهدت محافظة القليوبية إنشاء أول مستشفى لعلاج وإجراء عمليات جراحية للحيوانات الأليفة، يتبع كلية الطب البيطري بمشتهر.

جرى إلحاق المستشفى التعليمي بالكلية، وهو الأول من نوعه في منطقة الدلتا، ويخدم أيضًا محافظات المنوفية والغربية.

بدأت فكرة إنشاء المستشفى بالرغبة في خدمة الدراسين في الفرقة الثانية من برنامج طب وجراحة الحيوانات الأليفة؛ وهو برنامج جديد، وفق ما صرح الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الذي أشار في تصريحاته لمصراوي، إلى أن المستشفى يقع على مساحة 500 متر مربع تقريبًا، ويضم 4 عيادات باطنة، وجراحة، وولادة، وأمراض معدية، ليغطي كل التخصصات العلمية في طب الحيوانات الأليفة.

وكان رئيس الجامعة أصدر قرارًا بتخصيص 100 متر لإنشاء مستشفى بيطري للحيوانات الأليفة بفرع الجامعة في العبور، وجرى الانتهاء من التصميم النهائي، وخصص به مكان للخدمة الفندقية، بحكم قرب المكان من المطار.

ومن المقرر للمستشفى استضافة الحيوانات الأليفة التي يسافر أصحابها إلى الخارج لحين عودتهم واستلامها مرة أخرى.

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"هبة مجدي" إحدى مالكات القطط الأليفة، قالت لمصراوي إن المستشفى الجديد قدم لها خدمة جيدة، لا تختلف كثيرًا عن العيادات والمراكز البيطرية الخاصة، موضحةً أن الأطباء يعاملون الحيوانات بحرص شديد ينم عن معرفتهم الطبية ومهارتهم فلا يشخصون الحالة أو يصفون علاجًا إلا بعد الكشف على الحيوان وقياس درجة الحرارة والوزن، على حد قولها.

وقال "محمد سمير"، الذي يقتني كلبًا أليفًا، إن الأسعار هي ما دفعته للذهاب إلى مستشفى الحيوانات الأليفة بمشتهر، لأنها أقل بكثير من تكلفة الخدمة في العيادات الخارجية، خاصة في العمليات الجراحية، موضحًا أنه أجرى عملية جراحية لكلبه داخل المستشفى بمبلغ 400 جنيه فقط، في حين أن العمليات بالخارج تتجاوز تكلفتها آلاف الجنيهات.

وأعرب الدكتور حسام فؤاد وكيل كلية الطب البيطري بمشتهر، عن سعادته بما حققته الكلية من سبق في إنشاء أول مستشفى لعلاج الحيوانات الأليفة، موضحًا أن مهنة الأطباء البيطريين راقية ولا تقتصر فقط على علاج الماشية، كما هو سائد في الأرياف.

وأضاف أن المستشفى حاليًا أصبح يستقبل أكثر من 15 حالة يوميًا، وتبلغ سعر العمليات الجراحية داخله 500 جنيه كحد أقصى، وأن ذلك يأتي في إطار حرص الكلية على الابتكار في مجال إدخال برنامج جديد لتوفير مزيد من فرص العمل للطلاب وربطهم باحتياجات السوق الفعلية، خاصة وأن عدد كبير من خريجي الطب البيطري يتوجهون للعمل في شركات الأدوية.

يشار إلى أن المستشفى التعليمي البيطري الجديد مقسم إلى 4 أجزاء؛ حيوانات كبيرة، وخيول، ودواجن، وحيوانات أليفة.​