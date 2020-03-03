بالصور.. إغلاق ٢٩ منشأة طبية لعدم ترخيصها بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن وكيل وزارة الصحة في سوهاج الدكتور هاني جميعه، اليوم الثلاثاء، أن إدارة العلاج الحر في المديرية أغلقت 29 منشأة طبية لعدم ترخيصها ومخالفتها الاشتراطات الصحية، فيما أنذرت 13 منشأة أخرى بتلافي عدة سلبيات تم رصدها.

وأوضح وكيل الصحة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم تكثيف التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة من قبل إدارة العلاج الحر بالمديرية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد نصر الدين مدير الإدارة، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية للمرور على العيادات والمستشفيات الخاصة، مشيرًا إلى أنه تم استهداف عدد من منشآت مراكز سوهاج والبلينا وطما وطهطا لضبط المخالفين.

وأضاف وكيل الصحة أن الحملة أسفرت عن إغلاق ٢٩ منشأة طبية، منها ٨ بطما و٦ بسوهاج و٦ بطهطا و٩ بالبلينا، بينها ٢٦ منشأة لعدم الترخيص، و٣ إغلاق لمدة شهر لمخالفة شروط الترخيص، موضحًا أنه من بين المنشآت التي تم إغلاقها ٢١ عيادة و٧ معامل ومركز طبي، ولفت إلى أنه تم إنذار ١٣ منشأة بتلافي السلبيات التي تم رصدها أثناء المرور. ​