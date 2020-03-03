ترقب صحي عالمي حذر مع شفاء آخر مريض بإيبولا في الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - جوهانسبرج- (د ب أ):
مع احتفال مسؤولي الصحة في الكونغو بشفاء آخر مريض بفيروس إيبولا وخروجه من مركز العلاج في مدينة بيني، الثلاثاء، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي إيبولا لم ينته بعد.
وقالت المنظمة في بيان إن "الاحتفال في بيني خبر رائع وهو نتيجة عمل ضخم من العاملين في مجال الصحة الكونغوليين"، لكنها حذرت من أن خطر ظهور حالات إضافية لا يزال مرتفعا.
وشارك مكتب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للعاملين في المجال الصحي وهم يغنون ويرقصون أثناء خروج آخر مريض لديهم .
وكتبت الطبيبة ماتشيديسو مويتي، مديرة المنظمة في أفريقيا على موقع تويتر "لا توجد أي حالات حاليا تحمل فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد نحو عام من مكافحة تفشي الفيروس".
وأضافت إنها فخورة بكل المشاركين قائلة "أشعر بتفاؤل حذر بأننا سننهي تفشي هذا الفيروس قريبا".
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