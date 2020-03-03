تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فرنسا

أفادت الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء بارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 204 حالة، بعد تسجيل 13 حالة إصابة جديدة .

وذكرت قناة فرانس 24 الفرنسية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد قد

ارتفع إلى 4 حالات، إثر وفاة رجل يبلغ من العمر 92 عاما في منطقة بريتاني شمال غربي فرنسا.



من جانبه ذكرت قناة سي إن إن الأمريكية أن الرئيس

الفرنسي إيمانويل ماكرون غرد عبر حسابه على موقع تويتر للتدوينات القصيرة معلنا أن الحكومة الفرنسية تخطط للسيطرة على مخزون الأقنعة الواقية في البلاد لمن يحتمل إصابتهم بالفيروس.



وقال ماكرون سنصادر جميع مخزون وإنتاج الأقنعة الواقية، وسنقوم بتوزيعها على المتخصصين في مجال الصحة والمصابين بفيروس كورونا من الشعب الفرنسي.