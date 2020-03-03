اخبار العالم

تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فرنسا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

أفادت الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء بارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 204 حالة، بعد تسجيل 13 حالة إصابة جديدة .
وذكرت قناة فرانس 24 الفرنسية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد قد

ارتفع إلى 4 حالات، إثر وفاة رجل يبلغ من العمر 92 عاما في منطقة بريتاني شمال غربي فرنسا.


من جانبه  ذكرت قناة سي إن إن الأمريكية أن الرئيس

الفرنسي إيمانويل ماكرون غرد عبر حسابه على موقع تويتر للتدوينات القصيرة معلنا أن الحكومة الفرنسية تخطط للسيطرة على مخزون الأقنعة الواقية في البلاد لمن يحتمل إصابتهم بالفيروس.


وقال ماكرون سنصادر جميع مخزون وإنتاج الأقنعة الواقية، وسنقوم بتوزيعها على المتخصصين في مجال الصحة والمصابين بفيروس كورونا من الشعب الفرنسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا