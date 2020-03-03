الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للتعامل مع أية حكومة إسرائيلية تلتزم بالسلام

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، إن نتائج الانتخابات الاسرائيلية هي شأن داخلي، وما يهمنا فقط هو الحفاظ على حقوقنا الوطنية الثابتة والمشروعة وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، ولن نسمح لأيأحد بتصفية قضيتنا.
قرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
وأضاف أبو ردينة في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا : إننا مستعدون للتعامل مع أي حكومة إسرائيلية تلتزم بالوصول للسلام العادل والشامل القائم على
وتابع: "شعبنا الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس، سيبقى صامدا فوق أرضه، متمسكا بثوابته الوطنية، وسيُفشِل جميع المؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، وسينتصر كما انتصر في كل المعارك التي خاضها دفاعا عن حقوقنا الوطنية".
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