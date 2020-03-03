إيران : إصابة رئيس خدمات الطوارئ الطبية بكورونا

أعلنت وكالة العمال الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن رئيس خدمات الطوارئ الطبية بير حسين كوليفاند، أصيب بفيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان لمكتب كوليفاند، أن صحته "جيدة
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم أن عدد المتوفين بالمرض ارتفع إلى 77 بينما قفز عدد حالاتالإصابة إلى 2336.
وأعلنت السلطات فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس كورونا، كما وجهت بإغلاق المدارس، وإلغاء النشاطات الرياضية، ونشرت فرقا من عمال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.
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