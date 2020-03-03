مجموعة السبع تتعهد باستخدام كل الأدوات لمواجهة كورونا

قال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الثلاثاء إنهم على استعداد لاستخدام كل أدوات السياسة النقدية والمالية المناسبة لتحقيق نمو قوي ومستدام والحد من المخاطر الهبوطية الناجمة عن فيروس كورونا سريع الانتشار.

وأضافوا في بيان مشترك، نقلته شبكة "سي إن

بي سي" الإخبارية، أن صناع القرار مستعدون لاتخاذ خطوات بما يشمل إجراءات مالية عندما يكون الأمر مناسبا للمساعدة في الاستجابة لانتشار الفيروس الرئوي.وأوضحوا أن البنوك المركزية ستواصل الوفاء بمسؤولياتها ودعم استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.وترأس وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مؤتمرا عن بعد مع وزراء المالية وقادة البنوك المركزية من أعضاء مجموعة السبع.وكان هناك توقعا بين المتعاملين في الأسواق بأن تعلن المجموعة عن إجراءات منسقة بينهم للحد من آثار تفشي الفيروس الصيني الذي تسبب في تعطل سلاسل التوريد العالمية، لكن لم يقدم بيان مجموعة السبع أي تفاصيل عن تحرك مماثل.