بعد اتاحة منح اراضي السكن.. أمانة جدة تتصدر السعودية

كشفت أمانة جدة متمثلة في وكالة التعمير عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي عن البدء في تنفيذ طلبات المنح الصادرة من المقام السامي، مطالبة من المواطنين ممن حصلوا على تلك الأوامر، بتحديث بياناتهم عبر الدخول لمركز المعلومات الوطني خلال أسبوعين للحصول على منح الأراضي التي يبلغ عددها 8947 وذلك تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية.

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ويذكر أن أراضي المنح هي تلك التي صدرت موافقة المقام السامي على تخصيصها للمواطنين كمنحة لبناء المساكن عليها، ونظرًا لقلة عدد الأراضي المتاحة من عدد الموافقات على المنح سوف يتم إجراء قرعة علنية بين الحاصلين على المنح وتؤجل باقي الطلبات لحين توفير أراض جديدة.

وعلى كافة المواطنين المستفيدين الدخول على موقع أمانة جدة الإلكتروني ويمكن تحديث بياناتهم من خلاله، وذلك بإتباع الخطوات الأتية :

1. الدخول على موقع أمانة محافظة جدة.

2. الضغط على الخدمات الالكترونية.

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3. الذهاب إلى خدمات الأفراد ومن ثم اختيار خدمة المنح.

4. الضغط على أيقونة تحديث وتنفيذ بيانات طلبات المنح السامية.

5. الضغط على تنفيذ الخدمة إلكترونيًا.

6. الدخول بحساب النفاذ الوطني الموحد.

7. اختيار تحديث بيانات تنفيذ منحة سامية.

8. ثم الضغط على بحث وثم الضغط على طلب تنفيذ منحة.

9. استكمال تحديث بياناتهم وتسجيل رقم الجوال وحفظ الطلب.