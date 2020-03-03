السعودية: الاجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا مؤقتة

أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمكافحة فيروس كورونا مؤقتة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

وأضاف المجلس في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء وفقا لوكالة الأنباء

وأشار إلى أنها تأتي أيضا بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية واتخاذ إجراءات وقائية استباقية في شأن فيروس كورونا 19 ـ COVID وانتشاره محليا وعالميا، وأنها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المعنيّة، وتضاف إلى دعم المملكة للإجراءات الدولية كافة، المتخذة للحد من انتشار هذا الفيروس. لوكالة الأنباء السعودية ، أن تلك الإجراءات تأتي استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل القادمين إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو للسياحة.وأشار إلى أنها تأتي أيضا بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية واتخاذ إجراءات وقائية استباقية في شأن فيروس كورونا 19 ـ COVID وانتشاره محليا وعالميا، وأنها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المعنيّة، وتضاف إلى دعم المملكة للإجراءات الدولية كافة، المتخذة للحد من انتشار هذا الفيروس.

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