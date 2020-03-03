أمن طنجة يوقف شخصا في حوزته أزيد من 4500 قرص من الإكستازي

تمكنت عناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية، مساء أمس الاثنين، في طنجة، من توقيف شاب من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في حيازة، وترويج المخدرات، والمؤثرات العقلية، وحجزت في حوزته 4785 من الأقراص المهلوسة.

وبحسب بلاغ ولاية أمن طنجة، فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر 21 سنة، تم ضبطه متلبسًا بحيازة 985 قرصا من مخدر الإكستازي معدة للترويج، وذلك قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة داخل منزله عن حجز 3800 قرص إضافي من نفس المؤثرات العقلية.

وأضاف البلاغ ذاته أن العملية أسفرت، أيضا، عن حجز ميزان إلكتروني، وهاتفين محمولين.

ووضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد جميع امتدادات، وارتباطات هذه الأفعال الإجرامية.