التحقيق مع شرطي أشهر سلاحه خلال نزاع شخصي..عرض أشخاصا للعنف وكان في حالة سكر متقدمة!

أشهر موظف شرطة يعمل في مدينة سلا، سلاحه خلال نزاع مع أحد أشخاص، بعد أن كان في حالة سكر متقدمة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مفتش شرطة عرّض سائق سيارة أجرة للعنف، وألحق خسائر مادية بسيارته، وأصاب شخصا آخر برضوض خفيفة بعدما تدخل لفض الخلاف بينهما.

إضافة إلى ذلك، استعمل مفتش الشرطة المذكور سلاحه الوظيفي بشكل غير قانوني.

وقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بلاغا في الموضوع، حيث أوضحت أن ولاية أمن مكناس، فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى، من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية والتجاوزات المنسوبة لمفتش شرطة كان في حالة سكر متقدمة وعرّض سائق سيارة أجرة وشخصا آخر للعنف، كما استعمل سلاحه الوظيفي بشكل غير قانوني.

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وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن موظف الشرطة المذكور، الذي يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة سلا وكان خارج ساعات العمل الاعتيادية، كان قد دخل في خلاف مع سائق سيارة أجرة بالقرب من ملهى ليلي، قبل أن يعرضه للعنف ويلحق خسائر مادية بسيارته، كما أصاب شخصا آخر برضوض خفيفة بعدما تدخل لفض الخلاف بينهما.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف البلاغ، فقد أشهر الشرطي المذكور سلاحه الوظيفي بشكل غير قانوني، وتسبب عرضيا في إطلاق عيار ناري، قبل أن يتم حجز هذه المعدات الوظيفية ومباشرة الأبحاث والتحقيقات اللازمة في القضية.

وأشار المصدر إلى أنه تم إيداع الشرطي المخالف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، في وقت تنتظر فيه المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق الشرطي المذكور.