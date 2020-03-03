وسط مخاوف من التجمعات البشرية بسبب “كورونا”…إلغاء البطولة الجامعية للعدو الريفي في مراكش

بعد تسجيل المغرب لأول حالة إصابة بفيروس “كورونا”، تتوالى أخبار إلغاء التظاهرات الثقافية والرياضية، والتجمعات الكبيرة، التزاما بقواعد السلامة المرتبطة بالفيروس.

وفي ذات السياق، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل البطولة الجامعية للعدو الريفي في دورتها الثانية والعشرون، والتي كان من المقرر تنظيمها يوم السبت المقبل، بمدينة مراكش.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية، أنه تقرر تأجيل هذه التظاهرة الدولية بتنسيق مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.

Advertisements