بعد تسجيل المغرب لأول حالة إصابة بفيروس “كورونا”، تتوالى أخبار إلغاء التظاهرات الثقافية والرياضية، والتجمعات الكبيرة، التزاما بقواعد السلامة المرتبطة بالفيروس.
وفي ذات السياق، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل البطولة الجامعية للعدو الريفي في دورتها الثانية والعشرون، والتي كان من المقرر تنظيمها يوم السبت المقبل، بمدينة مراكش.
وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية، أنه تقرر تأجيل هذه التظاهرة الدولية بتنسيق مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.
وكانت وزارة الفلاحة، قد أعلنت مساء أمس الإثنين عن إلغاء دورة المعرض الفلاحي، التي كان من المنتظر تنظيمها في شهر أبريل المقبل في مدينة مكناس، وهو المغرض الذي يحج إليه آلاف الزوار ويحتضن مئات العارضين من داخل المغرب وخارجه، كما تم إلغاء الملتقى الدولي للشاي، الذي كان من المقرر تنظيمه بعد أيام في مدينة أكادير.
وتأتي الإجراءات الجديدة، في الوقت الذي كانت اللجنة الوطنية للقيادة التي تم إحداثها منذ الإعلان عن حالات الالتهابات التنفسية الحادة الناجمة عن “كوفيد-19″، الأحد، عن احتمال اتخاذ الحكومة لقرار تأجيل التطاهرات الرياضية والثقافية بسبب فيروس كورونا.
وتقول اللجنة أن هذه التدابير تتعلق أساسا ب”تأجيل التظاهرات الرياضية والثقافية المبرمجة ببلادنا، وإلغاء التجمعات المكثفة، وتدبير الرحلات من وإلى الدول التي تعرف تفشيا للوباء، داعية، جميع المسافرين العائدين من هذه البلدان تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة، ومراقبة درجة حرارتهم بشكل يومي طوال 14 يوما، واللجوء إلى إحدى الوحدات الصحية فور ظهور أدنى عرض للمرض.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط مخاوف من التجمعات البشرية بسبب “كورونا”…إلغاء البطولة الجامعية للعدو الريفي في مراكش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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