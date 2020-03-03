الجيش “يواجه” سريع واد زم وأيمن الشباني أبرز غياباته

سعد فاروق – صحافي متدرب

يواجه الجيش الملكي، اليوم الثلاثاء، فريق سريع واد زم لحساب منافسات الجولة الـ 19 من البطولة الاحترافية بداية من الساعة الخامسة.

وسيفتقد عبد الرحيم طاليب، مدرب فريق العاصمة، خدمات كل من الشباني أيمن لجمعه أربع إنذارات وكذا المهاجم حمزة الكودالي بسبب الإصابة .

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في حين، يخوض فريق سريع واد زم المواجهة مكتمل الصفوف وبدون مركب نقص، وهو الذي لازال يتخبط في أسفل الترتيب باحتلاله الصف الثالث عشر على بعد أربع نقاط من المركز ما قبل الأخير برصيد 19 نقطة، حققها من أربع إنتصارات وسبع تعادلات وانهزم في مثلهما.

في المقابل، يحتل “الزعيم” المركز الرابع برصيد 29 نقطة مع مباراة ناقصة عن الجولة 18 أمام حسنية أكادير، تحصل عليها من تسع إنتصارات وتعادلين فيما انهزم في ست مباريات.

يشار إلى أن الجيش في حالة ما حقق الفوز اليوم سيصعد إلى المركز الثاني مؤقتا، و في حالة ما حققه السريع سيقفز مباشرة إلى المركز التاسع، ما يجعل المواجهة فرصة من ذهب للفريقين، واد زم من أجل تحسين ترتيبه والعساكر من تقليص الفارق عن المتصدر.