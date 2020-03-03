مواطن إيطالي يخضع لفحوصات في مستشفى في طنجة للاشتباه في إصابته ب”كورونا”

استقبل مستشفى الدوق دي طوفار، اليوم الثلاثاء، بطنجة، شخصا يشتبه في إصابته بأعراض فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن المشتبه في إصابته بـ “كورونا” من جنسية إيطالية، ويشتغل بالمنطقة الصناعية ملوسة، لم يمض على دخوله إلى مغرب قادما من إسبانيا، سوى أيام.

ويخضع المشتبه في إصابته في هذه اللحظات للفحوصات اللازمة، للتأكد من الأعراض مخبريا، قبل إعلان النتيجة النهائية للفحوصات.

وكان المغرب قد أعلن أمس الإثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن مغربي، مقيم بالديار الإيطالية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن “الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة”.