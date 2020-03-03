كورونا بإيران: مساجين يقضون عقوبتهم في المنازل والجيش يتأهب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف نائب رئيس النواب الإيراني، عبد الرضى مصري، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 23 نائبًا ووفاة 11 مصابًا بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.

وقال مصري الذي أرجع سبب إصابة النواب بالفيروس لعلاقتهم الوثيقة مع الشعب، إن "أنشطة البرلمان ستستمر رغم ذلك، فيما ستلغى لقاءات النواب مع المواطنين لفترة مؤقتة"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الإثنين، إن "عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران ارتفع إلى 77 حالة، فيما وصل عدد المصابين إلى 1500 مصابًا".

وأضافت الوزارة أن "من بين المسؤولين الإيرانيين المصابين بكورونا، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، ونائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، ونائب وزير الصحة، ورئيس جامعة الطب في محافظة قم، ورئيس خدمات الطوارئ، و5 أعضاء آخرين في البرلمان".

وأمر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، القوات المسلحة بالتأهب لمساعدة المسؤولين الصحيين في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات الإيرانية اليوم، إن لديها خططًا لحشد نحو 300 ألف جندي ومتطوع لمواجهة الفيروس، ولم يتضح ما إذا كانت أوامر خامنئي تشمل مساعدتهم في تطهير الشوارع، وتوجيه المرور، ومتابعة أي تواصل للمصابين بالفيروس مع آخرين.

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وفي إطار الرد على الجهات غير الإيرانية التي تتهم السلطات الإيرانية بالتكتم على الحصيلة الحقيقية للإصابات والوفيات جراء الفيروس، صرّح خامنئي اليوم، خلال مشاركته بفعالية أسبوع الثروات الطبيعية واليوم الوطني للتشجير في إيران، أن بلاده كشفت بشفافية عن معلومات انتشار فيروس كورونا المستجد فيها.

وذكر خامنئي أن بعض الدول أخفت تفشي المرض فيها، رغم انتشاره الكبير فيها.

ودعا خامنئي الإيرانيين، للالتزام بتوصيات وتعليمات المسؤولين المعنيين للوقاية من الفيروس، موضحًا أن "الحدث يعتبر عابرًا وبسيطًا ولا ينبغي تضخيمه أكثر، لأنه سيزول قريبًا من البلاد".

وقال الناطق باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في العاصمة طهران، إن "54 ألف سجين سيقضون عقوبتهم في المنازل بغية الحد من انتشار الفيروس في البلاد".

وذكر إسماعيلي أن "نسبة السجناء في إيران انخفضت بنسبة 35 في المئة مقارنة مع الفترات الماضية".