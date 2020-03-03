شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: تركيا تبتز أوروبا بـ "اللاجئين" والان نبدء بالتفاصيل
اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان تركيا اليوم الثلاثاء ، باستغلال المهاجرين لابتزاز أوروبا وقال إن على أنقرة احترام اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين على أراضيها.
وقال لو دريان أمام أعضاء البرلمان "غير مقبول أن تستخدم تركيا قضية المهاجرين للضغط على أوروبا".
وأضاف أن أوروبا احترمت على مدى السنوات الأربع الماضية الاتفاق الذي أُبرم في مارس آذار 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بما يشمل التزامات مالية كبرى، وأن على أنقرة القيام بالمثل.
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