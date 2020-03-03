شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالرياض اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

وهنأ سموه في بداية الاستقبال الدكتور نايف الحجرف بمناسبة توليه منصبه أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي، منوهاً بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الخليجي.