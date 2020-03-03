شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطلب شهادة "خلو من الفيروس" من 10 دول والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم الثلاثاء، أن الركاب القادمين من عشر دول منها الهند وتركيا ومصر يجب عليهم تقديم شهادات معتمدة من السفارة الكويتية لديها تفيد بأنهم غير مصابين بفيروس كورونا.
وأضافت الإدارة على تويتر أنه لن يُسمح للركاب من هذه الدول بدخول الكويت إذا لم يقدموا هذه الشهادات.
وقالت "في حال عدم حمل شهادة خلو من الفيروس أعلاه، فإن الراكب يمنع من دخول الكويت ويرحل على نفس خطوط الطيران الناقلة دون تحمل الدولة أي تكاليف مالية"
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