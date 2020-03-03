شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان.. ارتفاع المصابين بكورونا إلى 12 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 12 . وقالت الوزارة ، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، إن الحالات الجديدة المصابة مرتبطة بالسفر الى إيران، 4 من الجنسية الإيرانية، ومواطنين اثنين.

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