شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تحذر من "غسل الكمامات" بعد القبض على عصابة والان نبدء بالتفاصيل
وجاء التحذير بعدما ألقت الشرطة القبض على عصابة لغسل الكمامات، لإعادة بيعها.
وقالت بانبيمول ويبولاكورن، المديرة العامة لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء إن غسل الكمامات لإعادة بيعها غير قانوني ويمثل خطرا على صحة الناس.
وتأتي تعليقات المسؤولة في أعقاب إلقاء القبض على ستة رجال أمس الاثنين لقيامهم بإدارة متجر لغسل وكي الكمامات المستعملة وإعادة تغليفها.
وأصبحت الكمامات سلعة مطلوبة للغاية في تايلاند، وفي شتى أنحاء العالم، منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت بانبيمول إن الأقنعة الجراحية مصممة للاستخدام مرة واحدة. وقد يؤدي إعادة استخدامها إلى انتشار الأمراض.
وأضافت أن هذه الكمامات يجب أن يرتديها فقط الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالفيروس بشكل كبير، مثل الطواقم الطبية.
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