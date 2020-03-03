شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين تطلق نداء لتوفير 877 مليون دولار للروهينجا والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ووكالات الأمم المتحدة اليوم نداء لتوفير877 مليون دولار أمريكي، لتمويل خطة الاستجابة المشتركة لأزمة لاجئي مسلمي الروهينجا في بنجلاديش خلال العام 2020، وتلبية احتياجات 855 ألف لاجئ من الروهينجا، و 444 ألفًا من البنجلاديشيين المستضعفين في المجتمعات التي تستضيفهم، حيث توجه تلك الموارد لتوفير الغذاء والماء والمياه النظيفة والصرف الصحي، إضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والطاقة اللازمة لإدارة المخيمات.

وقال وزير خارجية بنجلاديش شهريار علام في تصريحات صحفية في جنيف إن لاجئي الروهينجا في بنجلاديش واجهوا الكثير من المعاناة على مدى 3 سنوات، داعيًا الدول المانحة لتوفير الموارد لخطة الاستجابة الأممية، وحماية اللاجئين من عصابات الاتجار بالبشر والمخدرات، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على ميانمار لتوفير الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين الروهينجا بأمن وكرامة.