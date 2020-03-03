بالفيديو.. ارشادات توعوية بشأن فيروس كورونا

تنشر الخليج 365، مقاطع فيديو يتحدث فيها الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة جاسم الفلاحي عن ارشادات توعوية بشأن فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة، امس الاثنين، عن بلوغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق الى 26 حالة نصفها بالعاصمة بغداد.

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