الصقور تستغل فترة الراحة بمواجهة ودية

وقال المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية إن "الوحدة التدريبية الأولى اقتصرت على تمارين القوة البدنية فيما شملت الثانية التطبيق العملي داخل ارضية الملعب والتي شهدت تواجد جميع اللاعبين".

ولفت إلى أن "الفريق سيواجه فريق المصافي في لقاء ودي يوم غد الأربعاء على ملعب نادي القوة الجوية عند الساعة الثانية وثلاثين دقيقة مستغلا عدم خوض مباراة في الجولة الرابعة كونه في حالة انتظار".



يذكر أن الصقور تستعد لمواجهة الكهرباء يوم الاحد المقبل على ملعب التاجي لحساب الجولة الخامسة من دوري الكرة الممتاز.