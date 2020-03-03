التعادل السلبي يخيم على مواجهة بغداد والزوراء في دوري الكرة الممتاز

وانتهت المواجهة كما بدأت من دون اهداف، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب ولم يتمكن الفريقان من زيارة الشباك، فالفرص كانت شحيحة ولم يتم تسجيل أي اثارة تذكر خلال دقائق المباراة.

التعادل أوصل النوارس الى النقطة السابعة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد بغداد نقطتين في المركز الثاني عشر.

