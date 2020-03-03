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النجف يعطل الكهرباء ويرتقي لوصافة ممتاز الكرة

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2020-03-03 | 14:53

النجف يعطل الكهرباء ويرتقي لوصافة ممتاز الكرة

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حقق نادي النجف، فوزاً مهماً على الكهرباء 2-0 لحساب مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز لكرة القدم.
المباراة التي اقيمت على ملعب الإدارة المحلية وانتهت قبل قليل، جاء هدفها الوحيد عن طريق اللاعب علي صلال في الدقيقة الخامسة من عمر المواجهة.

الفوز منح النجف ثلاث نقاط ثمينة، ارتقى بها الى وصافة الترتيب مؤقتاً برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد الكهرباء عند النقطة الواحدة في المركز الرابع عشر.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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