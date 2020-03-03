النجف يعطل الكهرباء ويرتقي لوصافة ممتاز الكرة

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2020-03-03 | 14:53
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حقق نادي النجف، فوزاً مهماً على الكهرباء 2-0 لحساب مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز لكرة القدم.
المباراة التي اقيمت على ملعب الإدارة المحلية وانتهت قبل قليل، جاء هدفها الوحيد عن طريق اللاعب علي صلال في الدقيقة الخامسة من عمر المواجهة.
الفوز منح النجف ثلاث نقاط ثمينة، ارتقى بها الى وصافة الترتيب مؤقتاً برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد الكهرباء عند النقطة الواحدة في المركز الرابع عشر.
المحرر: محمد خليل
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