انت الان تتابع ترامب: يتعين على مجلس الاحتياطي تنفيذ خفض كبير لأسعار الفائدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، قائلا إن تكاليف الاقتراض المرتفعة لها تأثير صعب على المصدرين ويضع البلاد في وضع غير موات.
وكتب ترامب على تويتر ”مجلس الاحتياطي الاتحادي يجعلنا ندفع أسعار فائدة أعلى مقارنة مع الكثير من الآخرين، في حين يتعين علينا أن ندفع أقل. أمر صعب على المصدرين لدينا ويضع الولايات المتحدة الأمريكية في وضع غير موات من ناحية التنافسية. يجب أن يحدث العكس“.
ووجه ترامب مرارا انتقادات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في فترات سابقة مؤخرا وقال إن البنك يُبقي على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.
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