القبض على 45 مهاجراً غير شرعي في اليونان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 قبضت قوات الأمن اليونانية على 45 مهاجراً، عبروا الحدود من تركيا بصورة غير قانونية، حسب ما ذكرت محطة "إي آر تي" الرسمية. واعترضت مجموعة المهاجرين، ومعظمهم من أفغانستان، وباكستان، وبنغلاديش، والمغرب، في ليلة الاثنين الثلاثاء. وأفاد التقرير بأن اليونان منعت 5 آلاف شخص من دخولها بشكل غير قانوني منذ أمس الإثنين.





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