التماس في المحكمة العليا الإسرائيلية ضد تشكيل نتانياهو للحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن التماساً تم تقديمه للمحكمة العليا في إسرائيل، ضد تشكيل زعيم كتلة اليمين الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للحكومة الإسرائيلية المقبلة، في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية. وبحسب ما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، فإن حركة "من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، تقدمت اليوم بالتماس إلى المحكمة العليا، ضد احتمال تشكيل بنيامين نتانياهو الحكومة المقبلة. وذكرت الحركة في الالتماس المقدم أنه "لا ينبغي أن تتهم الحكومة المقبلة بارتكاب جريمة جنائية، ومن غير المعقول أن يجلس رئيس الوزراء على مقعد الاتهام في الصباح ويرأس مجلس الوزراء الأمني في المساء". ويواجه نتانياهو تهماً بالفساد في عدد من القضايا، حيث وجه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندبليت، التهم له والتي من المقرر أن تكون ضمن قضايا منظورة أمام المحاكم الإسرائيلية. وبدوره، تقدم نتانياهو بطلب للحصانة في الكنيست الإسرائيلي قبل نحو شهر، إلا أن عدل عن قراره وسحب طلب الحصول على الحصانة، بعد أن كان الكنيست الإسرائيلي السابق يتجه نحو عدم منحه الحصانة. وفي ظل النتائج الحالية للانتخابات، فإن نتانياهو هو المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، حيث حققت كتلة اليمين تقدماً على منافستها كتلة اليسار والوسط والقائمة العربية، وبقيت على بعد مقعد أو مقعدين من الحصول على عدد المقاعد اللازم لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

