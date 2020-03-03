غانتس: نحترم قرار الناخبين وسندرس خياراتنا بعد النتائج النهائية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 أكد زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس، احترام الحزب لقرار الناخبين، وذلك بعدما أظهرت النتائج غير النهائية للانتخابات التي جرت أمس الإثنين تقدم حزب "ليكود" بزعامة بنيامين نتانياهو بفارق كبير على "أزرق أبيض". ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن غانتس القول للصحافيين: "نحترم قرار الناخبين"، مضيفاً أن الحزب سيدرس خطواته التالية بعد توافر النتائج النهائية. ولفت في الوقت نفسه إلى أن تحالف نتانياهو لم يحصل على الـ61 مقعداً التي تضمن له تشكيل حكومة ائتلافية منفرداً، وتابع "لا نزال ملتزمين تجاه هذا البلد والمجتمع".





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