مخزون إيران من اليورانيوم أعلى من سقف الاتفاق النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

أفاد تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بخمس مرات السقف المحدد في الاتفاق المبرم في 2015 مع الدول الكبرى. وقال التقرير إنه اعتباراً من 19 فبراير (شباط) بلغ المخزون 1510 كليوغرامات مقابل السقف المحدد عند 300 كلغ من اليورانيوم في شكله الغازي. وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لعدم السماح بدخول مفتشي الوكالة إلى موقعين غير معلنين أو الرد بالكامل على استفساراتها بشأن الأنشطة السابقة هناك وفي موقع آخر معلوم. وتعتزم الوكالة الدولية إصدار تقرير ثان إضافة إلى تقريرها ربع السنوي بشأن أنشطة إيران النووية منتقدة الجمهورية الإسلامية لعدم تعاونها على نحو كامل إجمالاً وعدم السماح بدخول مفتشي الأمم المتحدة لموقع أو أكثر من المواقع المعنية. وقال التقرير الثاني للوكالة الدولية: "لم تسمح إيران بدخول الوكالة إلى موقعين، ولم تشارك في نقاشات مهمة للرد على استفسارات الوكالة المتعلقة بمواد نووية غير معلنة وأنشطة نووية ذات صلة".

