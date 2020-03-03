شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 حالات سلبية لفيروس كورونا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 كشفت وزارة الصحة المصرية، في تقرير لها إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، دخول 5 حالات لمصريين، قادمين من الخارج، إلى مستشفيات حميات العباسية وحميات شبين الكوم وحميات كفر الشيخ، ببعض الأعراض، والاشتباه فىي الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) . وأوضح التقرير، أنه عقب إجراء التحاليل المعملية للحالات الخمسة، جاءت جميع النتائج سلبية.





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