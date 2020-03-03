شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عُمان: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 12 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 12. وقالت الوزارة، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم، إن الحالات الجديدة المصابة مرتبطة بالسفر إلى إيران، 4 من الجنسية الإيرانية، ومواطنين اثنين. وأضافت أن جميع الاصابات تخضع للحجر الصحي.





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