إيطاليا تفرض قيوداً جديدة للحد من انتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

رغم استمرار عمل منتجعات التزلج على الجليد في المناطق المتضررة من فيروس كورونا المتحور الجديد بشمال إيطاليا حتى الآن، فرضت الحكومة الوطنية من جانبها بعض القيود للحد من انتشار العدوى. وأصدر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، مرسوماً يشير إلى أن العربات المعلقة بكابلات "التلفريك"، يجب ألا تحمل سوى ثلث عدد الركاب التي تسمح طاقتها باستيعابهم. وقال أحد مشغلي عربات التلفريك في منتجع مارمولادا للتزلج في منطقة دولوميت، إن الإجراء تم تطبيقه منذ أمس الإثنين، مع السماح لعدد 25 شخصا فقط بالركوب في كل عربة، بدلاً من 75 شخصاً. وأضاف أنه بسبب سوء الأحوال الجوية، فتم غلق الكثير من مرافق تشغيل عربات التلفريك. ويشار إلى أن أسوأ أزمة لفيروس كورونا الجديد في أوروبا، توجد في إيطاليا، حيث تنتشر العدوى في إقليمي لومباردي وفينيتو شمال البلاد.

