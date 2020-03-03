شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: السفر إلى إيران خطر صحي ومخالفة للقانون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020 حذرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، من السفر إلى إيران، مؤكدة أنه "خطر صحي" ويعاقب عليه القانون. ونشر مركز الاتصال والإعلام الجديد التابع لوزارة الخارجية السعودية مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد فيه أن إيران من الدول التي يتفشى فيها فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ومشيراً إلى أن السفر إلى الجمهورية الإيرانية "يعد خطراً صحياً، ومخالفة يعاقب عليها القانون،" دون الكشف عن نوعية العقوبة.





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