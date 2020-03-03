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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يعرض فيديو لمرتزقة أجانب أسروا في طرابلس .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
عرضت صفحات موالية للجيش الوطني لليبي، مقطعاً مصوراً لمجموعة من المرتزقة الأجانب، جرى أسرهم خلال المعارك الأخيرة في محور العزيزية بالعاصمة طرابلس.
ويظهر المقطع المصور 4 عناصر خلال التحقيق معهم، حيث يقول الأسرى في الفيديو، الذين لا يجيد أغلبهم اللغة العربية، إنهم قدموا من تشاد للعمل في ليبيا، حيث أوضح أحدهم بأنه عمل في منطقة الكريمية بمنطقة العزيزية قبل أن يتصل به شخص عرض عليه عملًا ثانيًا براتب قدره 3 آلاف دينار ليبي في الشهر.
يشار إلى أن الجيش الليبي شن هجومًا كبيرًا شمل أغلب محاور العاصمة الليبية طرابلس، وسجل تقدمات لأول مرة منذ وقف القتال بناء على هدنة وافق عليها الجيش، وفق بيانات صادرة عن قيادة الجيش الليبي.
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