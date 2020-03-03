شكرا لقرائتكم كورونا يصيب إيران في مقتل.. إصابة رئيس الطوارئ الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في استمرار لمسلسل التفشي بين المسؤولين في إيران، أفادت وكالة العمال الإيرانية الثلاثاء بإصابة رئيس خدمات الطوارئ الطبية، بير حسين كوليفاند، بفيروس كورونا.

وجاء في بيان لمكتب كوليفاند أن صحته "جيدة وليس هناك ما يدعو للقلق".

يشار إلى أن نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني، محمد حسين قرباني، فجر أمس مفاجأة صادمة، معلناً أن "41% من مرضى کورونا في البلاد أصيبوا بالعدوى خلال مراجعة المراكز الطبية"

إصابة 23 نائباً

إلى ذلك، أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني، عبدالرضا مصري، في وقت سابق الثلاثاء إصابة 23 نائباً بالفيروس المستجد. ونقلت وكالة "نادي المراسلين الشباب" الحكومية الإيرانية عن مصري قوله إن إصابات هؤلاء النواب جاءت بسبب احتكاكهم بالناس.

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كما نصح النائب الإيراني زملاءه ومنتخبي البرلمان الجديد الحادي عشر "بقطع علاقتهم مع الناس في الوقت الحالي تجنباً للإصابة بكورونا".

من طهران

2336 إصابة بكورونا

أما في آخر الإحصاءات الرسمية، فقد أعلنت إيران الثلاثاء 11 وفاة جديدة جرّاء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 77.

وقال نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارته حول كوفيد-19 "وفقاً لآخر الأرقام هناك 835 مصاباً إضافياً".

كما أعلن في تصريحات بثّها التلفزيون الرسمي "للأسف هناك 11 وفاة جديدة : مع هذا الرقم وصلنا إلى 2336 حالة مؤكدة و77 وفاة".

يشار إلى أن عدد 825 هو أعلى معدل يومي تكشفه السلطات منذ الإعلان رسمياً عن أول حالة في 19 شباط/فبراير.