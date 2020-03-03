الوحش الروسي المنتظر في مصر «T 90» .. تستطيع «سحق» الدبابة الأمريكية أبرامز

- إعداد - محمد علي هـاشم

لم تستبعد صحيفة Defence Arabic أن تصبح مصر أول دولة أجنبية تقتني دبابة "تي – 90 إم إس" الحديثة الروسية.

وظهرت الحاجة لشراء مدرعات جديدة بسبب انتهاء عمر استخدام دبابات "تي – 55" و"تي-62" الروسية القديمة. ويمكن أن تحل "تي – 90 إم إس"، حسب الصحيفة، بدل دبابات "أبرامز" الأمريكية لدى الجيش المصري.

إن تحديث دبابات "أبرامز" التي تنتجها الصناعة العسكرية المصرية على حساب أمريكا ستكلف مصر أموالا باهظة، فمن غير الواضح كيف ستجري عملية التحديث ما دام الجيش المصري تسلم من الولايات المتحدة نسخة تختلف مواصفاتها عن مواصفات أصلها الأمريكي.

ويرى الخبراء المصريون أن "أبرامز" ثقيلة وكبيرة الأبعاد، ما يقلل من قدرتها على المناورة ويشكل مصاعب عند نقلها واستخدامها في مختلف النزاعات العسكرية مثل النزاع في اليمن حيث يمكن أن تستهدفها بسهولة الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف الجوفاء.

أما دبابة "تي – 90" فتشير الصحيفة إلى أنها قد أكدت فاعليتها في سوريا والعراق. وأن شراء مصر لدبابة "تي – 90 إم إس" سيزيد من الطلب عليها من جانب تركيا والسعودية على سبيل المثال.

وهناك فائدة أخرى لشراء دبابات "تي – 90 إم إس" الروسية، إذ أن تلك الصفقة ستقلل اعتماد الجيش المصري على الصناعة العسكرية الأمريكية وتسمح بتوجيه الأموال الأكثر إلى تطوير الصناعة العسكرية المصرية.

يذكر أن الجيش العراقي اختار عام 2018 الدبابات الروسية حيث انتقل لواء ميكانيكي بقوامه الكامل من دبابات "إم 1 أبرامز" إلى "تي 90 إس" روسية الصنع.

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صممت الدبابة القتالية الرئيسية الروسية ت - 90 في نهاية الثمانينيات – بداية التسعينيات، عن طريق تحديث جذري للدبابة ت- 72 ب

ماذا لو واجهت الدبابة الروسية ت - 90 الدبابة الأمريكية أبرامز على أرض سورية

تي-90 (بالروسية: T-90) هي دبابة قتال رئيسية روسية الصنع من الجيل الثالث دخلت الخدمة عام 1993 وقد استمد تصميم الدبابة من الدبابة السوفيتية تي-72. يبلغ وزن الدبابة 46.5 طن وهي مزودة بمدفع عيار 125 مم ومحرك ديزل ذو 12 إسطوانة بقوة 1,100 حصان (بالنسبة للمحرك V-96 اختياري)

كتبت ناشيونال إنترست (The National Interest) ، أن الدبابات الأمريكية أبرامز، التي استولى عليها مسلحو تنظيم "داعش" في العراق، ستخسر المعركة إذا واجهت دبابات ت - 90 الروسية على الأرض السورية.

الدبابة ت- 90 تتفوق بمواصفاتها الفنية على أبرامز، أضف إلى ذلك أيضا أن دبابة أبرامز بحاجة مستمرة إلى صيانة وعناية تقنية.

وتستطرد المجلة: المعدات العسكرية الروسية في سورية قادرة على تدمير دبابات M1A1 Abrams ("أبرامز").

وتضيف ناشيونال إنترست، سابقا، كانت وسائل الإعلام الغربية قد ذكرت أن روسيا أرسلت إلى سورية بضع دبابات ت — 90 "فلاديمير". لذلك فإن احتمال المواجهة بين الدبابات ت- 90 والدبابات أبرامز وارد ولا يمكن استبعاده. لقد استطاع مسلحو داعش في العراق ليس فقط تدمير الدبابات الأمركية أبرامز، وإنما استولوا على عدد منها كانت بحوزة الجيش العراقي، وبدأوا باستخدامها في معاركهم ضد القوات العراقية، وليس مستبعدا أن يزجوا بها في سورية، حيث ستكون بمواجهتها الدبابات الروسية ت- 90. في حال حدثت المواجهة، فإن دبابات أبرامز ستكون في موقع الخاسر، أولا لأن مسلحي داعش ليسوا محترفين وتنقصهم المهارات الخاصة للتعامل مع مثل هذه المعدات العسكرية، من الجهة الثانية الدبابات ت- 90 تقودها طواقم عسكرية محترفة وفق تكتيك عسكري معين. ثانيا لقد تم تصميم دبابات أبرامز لتؤدي وظيفتها كجزء من القوات المسلحة التقليدية، ولكن مسلحين داعش يقودون هذه الدبابات بشكل منفرد هنا وهناك. وتتابع المجلة، أن تشكيل وحدات مدرعة وقيادة العمليات القتالية يتطلب الكثير من التدريب والمهارة، والتي يتمتع بها الجيش الروسي والأميركي، ولكن ليس مسلحو داعش.

وتستمر المجلة: بالإضافة إلى ذلك، إن الدفعة المصدرة من دبابات أبرامز، والتي استخدمها الجنود الأمريكان في العراق، لم تكن مدرعة بدرع اليورانيوم المنضب، ونظام الحماية الديناميكية. بينما درع الدبابات الروسية أفضل بكثير من درع أبرامز. بالإضافة إلى وحدات الصيانة والدعم المادي التي تتميز بها تشكيلات الدبابات الروسية. "أبرامز" تتطلب باستمرار قطع غيار وذخيرة، وكذلك الوقود الذي تستهلكه بكميات كبيرة.

وتخلص ناشيونال إنترست: وهكذا، في حال وقوع صدام بين ت- 90 وأبرامز فإن النصر سيكون حليف الجانب الروسي، إذا أخذنا بعين الاعتبار الأسباب التي ذكرت.