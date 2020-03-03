«كورونا» .. الإفتاء المصرية تنشر أدعية للتحصين من الوباء

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أدعية للتحصين من فيروس كورونا، وذلك إثر انتشار الإصابة به في عدد من دول العالم.
ونشرت دار الإفتاء المصرية حديثا للإمام الشافعي: "لَمْ أَرَ أَنْفَعَ لِلْوَبَاءِ مِنَ التَّسْبِيح".
وبين الأدعية التي نشرتها دار الإفتاء: "تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير".
وكانت دار الإفتاء المصرية دعت جميع دول العالم إلى التعاون والتكاتف التام لمواجهة هذا الوباء الخطير، والعمل على مواجهته.
في أسرع وقت ممكن، وتوجهت بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد وأن تنعم البشرية جمعاء بالأمن والسلام والاستقرار.
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