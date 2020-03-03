ترامنا مع خطة إخلاء المدارس.. التعليم تكشف حقيقة منح الطلاب إجازة من 7 إلى 19 مارس

كتب: ضياء السقا

نفت وزارة التربية والتعليم، منح الطلاب إجازة، ترامنا مع البدء في تطبيق خطة الإخلاء السنوية للمدارس على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 7 إلى 19 مارس الجاري، موضحة أنها تهدف إلى تدريب الطلاب على التعامل مع الأزمات والكوارث.

وقالت الوزارة في تصريحات نقلتها "اليوم السابع"، إنه ليس معنى إخلاء المدارس أن يتم منح الطلاب إجازة ولكن خطة الإخلاء تطبق سنويا في المدارس ويقوم بها الطلاب، كما أن الأمر لا يتعلق بشائعات انتشار كورونا ومنح الطلاب إجازة من الدراسة، مؤكدة أن الدراسة مستمرة حتى إشعار أخر ولا توجد أى نية لتأجيلها.

وكانت وزارة التربية والتعليم إرسلت منشورا للمدارس أكدت فيه أنه فى إطار ما تقوم به وزارة التربيه والتعليم الفنى من إجراءات فى مجال مواجهه الأزمات والكوارث وتوعية الطلاب والعاملين بالحقل التعليمى وذلك بالتنسيق مع مراكز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء واستكمال بتفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 3185 لسنه 2016 بتشكيل إخلاء وإنقاذ على مستوى الجمهورية من المدارس من أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها وتكرار تجربه إخلاء المدارس سنويا على مستوى الجمهورية لعام 2020.

وحددت الوزارة الفترة من 7حتى 12 مارس الجارى لتنفيذ خطط الإخلاء فى المدارس الابتدائية ومن 14 حتى 19 مارس للتعليم الثانوى العام والفنى.