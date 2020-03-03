توقيف صاحب سيارة محملة بالدخان والمعسل المهرب

تمكنت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​ - استقصاء ضابطة ​طرابلس​ من حجز ​سيارة​ مشبوهة وتوقيف صاحبها بعد كر وفر ومطاردة انتهت ب​إطلاق النار​ على عجلاتها. وتبين انها محملة بكمية من الدخان والمعسل الأجنبي المهرب حاول صاحبها اخفاءها داخل الصندوق وبين المقاعد. وإقتيد الموقوف مع السيارة لاجراء اللازم القانوني باشراف ​القضاء​ المختص.

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