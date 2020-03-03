خريش تقدّمت بشكوى ضد بيار الحشاش بجرم القدح والذم

تقدمت نائبة رئيس ​التيار الوطني الحر​ للشؤون السياسية المحامية ​مي خريش​ بشكوى جزائية امام ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​جبل لبنان​ بجرم القدح والذم ضد المدعو بيار الحشاش وذلك بسبب الفيديو المسيء بحقها الذي نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وفيه عبارات نابية وقلة أخلاق غير مقبولة

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