تعليق الجلسات لثلاثة أيام في المحاكم والدوائر القضائية بسبب كورونا

أعلن ​مجلس القضاء الأعلى​ أنّه بنتيجة التشاور بين وزيرة ​العدل​ ومجلس القضاء الأعلى، ونظرا للظروف التي يمر بها ​لبنان​، المتعلقة بفيروس ​الكورونا​، وكتدبير موقت، وتمهيدا لتجهيز قصور العدل بمستلزمات ​الوقاية​ بالتنسيق مع ​وزارة الصحة​ وسائر الجهات المعنية المختصة، تقرر تعليق الجلسات لمدة تبدأ من تاريخ 4/3/2020 وتنتهي يوم الجمعة الواقع فيه 6/3/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة، على أن تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين، وعلى أن تستمر كذلك المراجع القضائية المدنية المختصة، في إتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.

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