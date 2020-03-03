الخطيب التقى رابطة النواب السابقين: ليتحمل الجميع المسؤولية الوطنية

دعا نائب رئيس ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ العلامة الشيخ ​علي الخطيب​، المسؤولين والمواطنين على السواء "لتحمل المسؤولية الوطنية والتحلي بالوعي والحكمة في معالجة الازمات بعيدا عن المنهجية الطائفية والانقسام المذهبي ومنطق ​المحاصصة​ واثارة النعرات، ونحن اذ ندعم ​الحكومة​ فإننا نطالب القوى السياسية بالتعاون معها".

وخلال استقباله وفداً من ​رابطة النواب السابقين​ برئاسة ​طلال المرعبي​، طالب الخطيب "بإطلاق يد ​القضاء​ وتفعيل مؤسسات الدولة لا سيما الرقابية منها والانطلاق ب​مسيرة​ الاصلاح والشفافية والنهوض الاقتصادي والاستقرار المعيشي لتكون خدمة المواطن هي المعيار في الادارة والحكم بعيدا عن الطائفية والمذهبية".

ورأى الخطيب بحسب بيان للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ان "الإسرائيلي هو المستفيد الاول من الخلافات والنزاعات والحروب، و​صفقة القرن​ ستسقطها الشعوب العربية والاسلامية التي اسقطت كل المشاريع الاستعمارية بفعل تمسكها بخيار ​المقاومة​ والممانعة".

وبعد اللقاء، لفت المرعبي إلى أنه "تمنينا على سماحته ان يكون هناك عمل لعقد قمة روحية لوضع اسس تنقذ ​لبنان​ من محنته، اضافة الى المجهود السياسي الذي يعمل من اجله الجميع، نحن نعيش مرحلة صعبة جدا وعلى الجميع العمل لانقاذ لبنان ليس فقط سياسيا بل ايضا ​الوضع الاقتصادي​ والمعيشي والاجتماعي هو الضاغط الان، وهذا ما يعاني منه الشعب. واليوم يجب وضع خطة لاخراج لبنان واللبنانيين من هذا المأزق الكبير وهذا النفق الذي دخلنا فيه بإرادتنا وغير ارادتنا".