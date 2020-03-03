كرامي: لدى دياب خطة واضحة بقرارات موجعة لكن فيها رؤية ولن تمس الفقير

أعلن عضو ​اللقاء التشاوري​ النائب ​فيصل كرامي​ لدى زيارته رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، أنه "أتينا لدعم رئيس الحكومة لوقف الإنهيار الحاصل في الدولة ال​لبنان​ية"، وطمأن اللبنانيين بأن رئيس الحكومة "لديه خطة مستقبلية واضحة سيعلن عنها قريباً، وأنه رغم القرارات الموجعة إلا أنها رؤية فيها حوافز ونحن ندعمه ونؤيده فيها، وهي لن تمس الفقراء".

وأكد في تصريح صحفي بأنه "لا بد من تظافر كل الجهود للخروج من المأزق السياسي الإقتصادي المالي، والمعني الأساسي اليوم هو لبنان لأن الأزمة التي نمر بها لم نشهدها من قبل، وقد تتكرر موجة ​الثورة​ التي ممكن أن تطيح بالجميع إن لم يتم العمل بجدية لتحسين الأوضاع، ولدينا ثقة برئيس الحكومة وفريق عمله وعلينا أن نتنبه إلى دقة الوضع المالي والاقتصادي وكلّنا في مركب واحد وهناك اتصالات بين كلّ القوى السياسية للخروج من الأزمة".