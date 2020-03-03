جعجع: "برافو وزير الصناعة" لتحرير 100 مليون دولار للصناعيين

نوه رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ بعمل وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ بإعادة إحياء الصناعة اللبنانية عبر تحرير 100 مليون ​دولار​ من أموال الصناعيين. وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد جعجع أن "تحرير100مليون دولار من أموال الصناعيين لصالح الصناعة اللبنانية بهذه الأيام يعيد إطلاق القطاع من بابه الواسع ويضمن استمرار ​العمال​ الحاليين ويفسح بالمجال لإيجاد فرص عمل جديدة. الصناعة اللبنانية هي العامل الاساس هذه الأيام لتصحيح الخلل الهائل بميزان المدفوعات". وقد بدأ جعجع تصريحه بعبارة "برافو وزير الصناعة".

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