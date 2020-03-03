الخليل: لتبدأ الحكومة بخطوات تنفيذية جدية لاستعادة ثقة المواطن

دعا عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​أنور الخليل​ ​الحكومة​ "للبدء بخطوات تنفيذية جدية ليستعيد معها المواطن ال​لبنان​ي الثقة ب​الدولة اللبنانية​ ومؤسساتها الدستورية".

ولفت الخليل بعد لقاءه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​دميانوس قطار​، إلى أنه "من أولى الأولويات أن تبادر الحكومة وبقرار جريء بمعالجة ملف ​الكهرباء​ وتعزيز السلطات القضائية من خلال قانون يعطي ​السلطة​ القضائية الإستقلالية التامة، لأن ذلك يكون المؤشر الأول للتعامل بحزم مع الكثير من الملفات وحيث يشعر المواطن اللبناني أنه أمام دولة القانون بالفعل".

ونوه الخليل بعمل الوزير قطار ورؤيته لملف الإصلاح الإداري و​مكافحة الفساد​، مؤكداً على "أهمية الإجماع الوطني حيال الملفات المصيرية التي تواجه لبنان، فنحن في وقت لا مجال فيه للمماحاكات السياسية ولا الترف السياسي".