القصيفي نعى عصام كرم: رحل مخلفا إرثا من الوزنات وذكرا مخلدا

نعى نقيب محرري ​الصحافة​ ​جوزيف القصيفي​ نقيب المحامين السابق ​عصام كرم​، معتبرا أن الفقيد "أمير البلاغة ، سيد الكلمة الأنيقة، الذي لم يخشَ قولة الحق ولو في حضرة أعتى السلاطين جورا، ضمير القانون، النقيب الشجاع الذي انتضى الموقف سيفا في وجه الباطل".

ولفت القصيفي إلى أنه "وقبل أن يكون محاميا، ونقيبا مميزا، كان عصام كرم صحافيا له صولات وجولات، في كبريات الصحف والمجلات، يتحف قارئيه ومتابعيه بإبداع يراعته، وهو المتمكن من لغة الضاد، الغائص الدائم على دررها، والمحيط بشواردها ،على ثقافة عالمية شاملة كانت علامة فرادته الفارقة".