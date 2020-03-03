الدكاش: لا يمكن لوزير الاقتصاد أن يضع رسما معمما على استيراد السكر

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش، إلى أنّه "تأكّد لي اليوم في لجنة الاقتصاد بعد الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، أنّ النوايا الحسنة لا تكفي للنهوض لا بالصناعة ولا بقطاع التأمين ولا بالبلد"، مركّزًا على "أنّني أدافع عن كلّ مصنع وكلّ فرصة عمل يؤمّنها، لكن لا يمكن للوزير أن يضع رسمًا معمّمًا على استيراد السكر، وهو مادّة أوليّة لكثير من الصناعات الأُخرى".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّني سألت في لجنة الاقتصاد عن لجنة مراقبة هيئات الضمان، وللحقيقة لم تقنعني الأجوبة الّتي لا تعكس الشفافيّة المطلوبة في اللجنة الّتي تشرف على هذا القطاع الحسّاس المرتبط مباشرةً بحياة الناس وصحّتهم ومصالحهم".
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