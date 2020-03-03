الدكاش: لا يمكن لوزير الاقتصاد أن يضع رسما معمما على استيراد السكر

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​شوقي الدكاش​، إلى أنّه "تأكّد لي اليوم في ​لجنة الاقتصاد​ بعد الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​، أنّ النوايا الحسنة لا تكفي للنهوض لا ب​الصناعة​ ولا ب​قطاع التأمين​ ولا بالبلد"، مركّزًا على "أنّني أدافع عن كلّ مصنع وكلّ فرصة عمل يؤمّنها، لكن لا يمكن للوزير أن يضع رسمًا معمّمًا على استيراد ​السكر​، وهو مادّة أوليّة لكثير من الصناعات الأُخرى".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّني سألت في لجنة الاقتصاد عن ​لجنة مراقبة هيئات الضمان​، وللحقيقة لم تقنعني الأجوبة الّتي لا تعكس الشفافيّة المطلوبة في اللجنة الّتي تشرف على هذا القطاع الحسّاس المرتبط مباشرةً بحياة الناس وصحّتهم ومصالحهم".