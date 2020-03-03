مكتب الحريري نفى كلاما منسوبا إليها عن توجه لفتح المدارس فقط لطلاب الشهادات الرسمية

لفت المكتب الإعلامي للنائبة ​بهية الحريري​، إلى أنّ "بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي تداولت كلامًا منسوبًا لرئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري عن "اتجاه لفتح ​المدارس​ فقط لطلاب الشهادات الرسمية، وأنّه كان هناك تسرّع في إقفال المدارس".

وأوضح في بيان، أنّ "أي كلام بهذا المعنى لم يصدر عنها وأنّ هذا الموضوع لا زال قيد البحث، وهو ما عبّر عنه البيان الرسمي الصادر عن ​لجنة التربية النيابية​ اثر اجتماعها اليوم".