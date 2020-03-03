لفت المكتب الإعلامي للنائبة بهية الحريري، إلى أنّ "بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي تداولت كلامًا منسوبًا لرئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري عن "اتجاه لفتح المدارس فقط لطلاب الشهادات الرسمية، وأنّه كان هناك تسرّع في إقفال المدارس".
وأوضح في بيان، أنّ "أي كلام بهذا المعنى لم يصدر عنها وأنّ هذا الموضوع لا زال قيد البحث، وهو ما عبّر عنه البيان الرسمي الصادر عن لجنة التربية النيابية اثر اجتماعها اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الحريري نفى كلاما منسوبا إليها عن توجه لفتح المدارس فقط لطلاب الشهادات الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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