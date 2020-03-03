وقفة احتجاجية للحراك الشعبي في مستشفى حاصبيا الحكومي

أفاد مراسلنا في حاصبيا عن تنظيم حراك حاصبيا وقفة احتجاجية تحت عنوان "كورونا للسلطة والصحة لنا" في باحة مستشفى حاصبيا الحكومي بحضور حشد من الاهالي وطلاب المدارس تعبيرا عن استنكارهم لتوجه من اسموهم بعض نواب السلطة باستخدام كلا من مستشفى حاصبيا الحكومي ومستشفى الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان في شبعا كمقرين للحجر الصحي للمصابين بيفروس الكورونا مؤكدين على التصدي لمثل هذه التدابير التي تطال صحة وسلامة ابناء المنطقة .
ففي الباحة العامة لمستشفى حاصبيا الحكومي تجمع حشد من اهالي وطلاب حاصبيا والقرى المجاورة رافعين الاعلام اللبنانية واللافتات المنددة والمستنكرة لهذا الاجراء واعتباره استهتارا بصحة وسلامة الناس في هذه المنطقة مؤكدين على التصدي لهذه المحاولة وعدم السماح بها مهما كان الثمن .
بعد ذلك توجه المحتجون بمسيرة راجلة طافت شارع حاصبيا الرئيسي وصولا حتى خيمة الاعتصامات في السراي الشهابية مرددين الهتافات المطالبة باسقاط السلطة وممطالبة القضاء بمحاسبة الفاسدين وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف واعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة مؤكدين على استمرارية الثورة حتى تحقيق الاهداف كاملة .
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