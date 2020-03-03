وقفة احتجاجية للحراك الشعبي في مستشفى حاصبيا الحكومي

أفاد مراسلنا في حاصبيا عن تنظيم حراك حاصبيا وقفة احتجاجية تحت عنوان "كورونا للسلطة والصحة لنا" في باحة ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ بحضور حشد من الاهالي و​طلاب المدارس​ تعبيرا عن استنكارهم لتوجه من اسموهم بعض نواب ​السلطة​ باستخدام كلا من مستشفى حاصبيا الحكومي ومستشفى الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان في شبعا كمقرين للحجر الصحي للمصابين بيفروس ​الكورونا​ مؤكدين على التصدي لمثل هذه التدابير التي تطال صحة وسلامة ابناء المنطقة .

ففي الباحة العامة لمستشفى حاصبيا الحكومي تجمع حشد من اهالي وطلاب حاصبيا والقرى المجاورة رافعين الاعلام اللبنانية و​اللافتات​ المنددة والمستنكرة لهذا الاجراء واعتباره استهتارا بصحة وسلامة الناس في هذه المنطقة مؤكدين على التصدي لهذه المحاولة وعدم السماح بها مهما كان الثمن .

بعد ذلك توجه المحتجون ب​مسيرة​ راجلة طافت شارع حاصبيا الرئيسي وصولا حتى خيمة الاعتصامات في السراي الشهابية مرددين الهتافات المطالبة باسقاط السلطة وممطالبة ​القضاء​ بمحاسبة الفاسدين وحاكم ​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​ واعادة الاموال المنهوبة الى خزينة ​الدولة​ مؤكدين على استمرارية ​الثورة​ حتى ​تحقيق​ الاهداف كاملة .